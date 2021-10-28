Гинцбург сообщил, что в Москве циркулирует уже около 10 вариантов "дельта"-штамма

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В Москве в настоящее время циркулирует примерно десяток вариантов "дельта"-штамма коронавируса COVID-19, но ни один из них не является значимым с точки зрения эпидемиологии, заявил "Интерфаксу" глава центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

На вопрос, будет ли вакцина "Спутник V" эффективна против новой разновидности "дельта"-штамма COVID-19 AY.4.2, если он вдруг распространится в России, Гинцбург сказал: "На сегодняшний день можно сказать, что да, вакцина "Спутник V" будет эффективна против этого варианта".

"Это тоже вариант "дельта"-штамма, а вариантов "дельта"-штамма в данный момент циркулирует с десяток даже в Москве", - сказал ученый.

По его словам, доля этих разновидностей составляет не более 0,2-0,5%. "Ни один не превышает эпидемически значимое количество в популяции. Поэтому до тех пор, пока он (AY.4.2) не превысит 2-5%, он не будет считаться и фактически по своей сути являться эпидемически значимым по сравнению с теми, которые возникли раньше", - сказал Гинцбург,

Отвечая на вопрос, собирается ли центр им. Гамалеи проверить "Спутник V" на эффективность к варианту AY.4.2, Гинцбург ответил: "Пока нет оснований, но если будет необходимость, то, конечно, мы его сразу же проверим на чувствительных животных моделях на нейтрализацию, как это делали с другими штаммами".

"Но я не вижу оснований, действительно, его пока как-то выделять из ряда тех вариантов, которые постоянно возникают", - добавил он.

Новый вариант "дельта"-штамма коронавируса

Ранее руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра им.Гамалеи Минздрава России Владимир Гущин сообщил, что новый вариант "дельта"-штамма коронавируса AY.4.2 не вызывает опасений, он распространяется гораздо медленнее, чем исходный "дельта". Он почеркнул, что "нет никаких данных, которые бы говорили бы и о том, что этот вариант способен уходить от существующего иммунного ответа (после вакцинации - ИФ)".

По его словам, этот вариант был обнаружен британцами, так как они расшифровывают большое количество геномов коронавируса и имеют возможность "обратить на это внимание", но для России "сейчас это не важно, это не страшно", так как "мы сейчас не имеем никакого факта, чтобы говорить о том, что этот вариант действительно лучше или быстрее распространяется".

22 октября руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил журналистам, что в России выявлены единичные случаи новой разновидности "дельта"-штамма коронавируса, которая имеет вероятность широкого распространения. По его словам, новый вариант "дельта"-штамма AY.4.2 является более заразным и может вытеснить исходную версию, но российские вакцины будут эффективны против данной разновидности COVID-19.

В середине октября ученые из Великобритании заявили о распространении в этой стране более заразного варианта коронавируса, чем штамм "дельта", - его разновидности AY.4.2. Штамм коронавируса "дельта" начал широко распространятся в РФ в конце весны - начале лета, вызвав серьезный подъем заболеваемости. В настоящий момент "дельта" доминирует над всеми вариантами COVID-19 в России.