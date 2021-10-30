Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

РПЦ предупредила о рисках использования системы Face Pay в метро

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви указали на опасности, которые могут возникнуть при использовании системы Face Pay, которая с недавнего времени начала применяться в московском метро.

"Опасность здесь, конечно, заключается в том, что конфиденциальные данные будут куда-то утекать, что фотографии людей, которые находятся в некоем общем банке данных, могут стать доступны злоумышленникам, поэтому рисков здесь есть, конечно, очень много", - сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в программе "Церковь и мир" на телеканале Россия-24.

По его мнению, пользование такими услугами должно носить добровольный характер. "Если человек готов свое лицо подставить в качестве кредитной карточки, то ему, наверное, никто не должен это запрещать. Но если человек не готов это делать, то должны сохраняться альтернативные формы оплаты", - убежден митрополит.

МоскваОплату лицом могут ввести в наземном транспорте Москвы, на МЦК и МЦД в 2022 годуЧитать подробнее

Оплата через сервис Face Pay заработала с 15 октября на всех линиях и станциях московского метро - таким образом пассажиры могут оплачивать проезд при помощи системы распознавания лиц.

Чтобы воспользоваться Face Pay в метро, нужно привязать свою фотографию, банковскую карту со средствами для оплаты проезда и карту "Тройка" к сервису через приложение "Метро Москвы".

В московской мэрии заверили, что подключение к сервису будет сугубо добровольным, и другие способы оплаты никуда не денутся.

Москва Face Pay РПЦ митрополит Иларион

Новости по теме

Новости

Из хранилища московского музея пропал рисунок авангардиста Янкилевского

В Москве выросла детская смертность от COVID-19

Участникам фотопровокации на фоне Василия Блаженного дали по 10 месяцев

Участникам фотопровокации на фоне Василия Блаженного дали по 10 месяцев
Пандемия коронавируса

Суточная COVID-заболеваемость в Москве за первые сутки "эпидканикул" снизилась на 11%

Суточная COVID-заболеваемость в Москве за первые сутки "эпидканикул" снизилась на 11%

Бесконтактную оплату проезда введут на всех турникетах метро Москвы до конца 2022 г.

Пандемия коронавируса

В метро Москвы открылись пункты экспресс-тестирования на COVID-19

В метро Москвы открылись пункты экспресс-тестирования на COVID-19
Пандемия коронавируса

Операторы попросили власти Москвы разрешить работу салонов связи в нерабочие дни

Экс-руководитель "Главного управления обустройства войск" арестован в Москве

Пандемия коронавируса

МХТ Чехова для зрителей без QR-кода будет проводить экспресс-тест за 1200 руб.

Пандемия коронавируса

Первыми нарушителями локдауна в Москве стали салоны связи и оптики

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });