РПЦ предупредила о рисках использования системы Face Pay в метро

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви указали на опасности, которые могут возникнуть при использовании системы Face Pay, которая с недавнего времени начала применяться в московском метро.

"Опасность здесь, конечно, заключается в том, что конфиденциальные данные будут куда-то утекать, что фотографии людей, которые находятся в некоем общем банке данных, могут стать доступны злоумышленникам, поэтому рисков здесь есть, конечно, очень много", - сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в программе "Церковь и мир" на телеканале Россия-24.

По его мнению, пользование такими услугами должно носить добровольный характер. "Если человек готов свое лицо подставить в качестве кредитной карточки, то ему, наверное, никто не должен это запрещать. Но если человек не готов это делать, то должны сохраняться альтернативные формы оплаты", - убежден митрополит.

Оплата через сервис Face Pay заработала с 15 октября на всех линиях и станциях московского метро - таким образом пассажиры могут оплачивать проезд при помощи системы распознавания лиц.

Чтобы воспользоваться Face Pay в метро, нужно привязать свою фотографию, банковскую карту со средствами для оплаты проезда и карту "Тройка" к сервису через приложение "Метро Москвы".

В московской мэрии заверили, что подключение к сервису будет сугубо добровольным, и другие способы оплаты никуда не денутся.