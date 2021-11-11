В РПЦ сообщили, что в TikTok есть священники-миллионники

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви отметили, что не выступают против цифровизации церковной жизни, и рассказали о присутствии тиктокеров в рясах в своих рядах.

"У нас давно есть и сайты, и социальные сети. У нас есть священники тиктокеры-миллионники, а мы всё спрашиваем, возможно ли", - сказал глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в интервью каналу RTVI в четверг.

Он отметил, что при возглавляемом им отделе есть совет священников-блогеров, которые встречаются и беседуют, обучаются и обучают тех, кто стремится научиться этому.

На вопрос, направляет ли Церковь цифровую деятельность своих священников, как это делается, например, на телевидении, когда сотрудники подписывают специальный контракт, который ограничивает возможность их личных высказываний в социальных сетях, Легойда заметил, что священнический контракт в этом смысле - это священническая присяга, которую он дает, когда принимает сан.

"В этом смысле неважно, он вышел на амвон проповедовать, он с бабушкой на лавочке говорит или он в "Инстаграме" отвечает своим подписчикам. Нет никакой разницы, он прекрасно понимает, что можно, что нельзя в глобальном нравственном смысле", - сказал Легойда.

На вопрос, можно ли лишить священника сана за "цифровые" преступления, Легойда ответил, что процедура лишения сана строго регламентирована. "Понятно, за что человек может быть лишен сана, прежде всего это нравственные проступки. Если он в цифровой среде начинает себя вести очевидно безнравственно и нарушает ту самую священническую присягу, ведь неважно, он хамит человеку в онлайне или в офлайне. Он, естественно, получит замечание сначала, а дальше степень тяжести", - уточнил глава синодального отдела, добавив, что случаев лишения сана за такие проступки припомнить не может.

В РПЦ также заявили, что богослужебную жизнь нельзя полностью перевести из-за пандемии в онлайн-формат, поскольку таинство причастия возможно только в храме.

"Давайте разделим богослужебную и внебогослужебную истории. Если мы говорим о богослужении, то тут никакая трансляция не может быть полноценной заменой присутствию человека в храме, потому что там совершается таинство. Нельзя виртуально причаститься, это главное таинство Православной церкви. Ты не можешь причаститься сидя дома, ты должен быть в храме", - сказал глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в интервью каналу RTVI в четверг.

При этом он отметил, что в РПЦ постоянно рассматривают новые подходы, священники активно пользуются планшетами, в период пандемии в Церкви освоили ZOOM, священники проводили встречи с прихожанами, последнее заседание Священного Синода также проходило в онлайн-формате.

Тем не менее исповедь, как подчеркнул Легойда, по-прежнему предполагает контакт между духовником и исповедующимся и относится к семи таинствам Церкви, хотя в редких случаях возможна исповедь по телефону.