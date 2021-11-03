Вузы Москвы и области планируют постепенно переходить к системе COVID-free

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Вузы Москвы и Подмосковья пойдут по пути постепенного создания зон, свободных от коронавируса, пускать в учебные заведения будут по QR-кодам, сообщил председатель Совета ректоров Московского региона, президент Московского физико-технического института (МФТИ) Николай Кудрявцев.

"Мы плавно идем к тому, чтобы в вузах создавать "COVID-free зоны", пытаемся вводить систему QR-кодов, чтобы студенты могли пользоваться такой опцией, как посещение занятий в офлайне", - сказал Кудрявцев "Интерфаксу" в среду.

По его словам, данный вопрос был рассмотрен Советом ректоров Москвы и Подмосковья, это будет "плавный" вариант, направленный на то, чтобы стимулировать студентов пройти вакцинацию от коронавируса.

Кудрявцев добавил, что реализация данной инициативы опирается на приказ Минобрнауки (от 2 ноября, определяющий вузам усилить разъяснительную работу по профилактике COVID-19 - ИФ) и полномочия самих учебных заведений, где "мы ведем дело к тому, что к какому-то времени у нас основная масса студентов была привита, и тогда коллективный иммунитет заработает".

"Задача состоит в том, чтобы методом убеждения нашу активную часть молодежи привести к тому, чтобы они активно пошли прививаться", - сказал президент МФТИ.

Он добавил, что более активная вакцинация и создание свободных от коронавируса зон создаст условия для скорейшего перехода на очное обучение.

"Для тех, кто по ряду причин останется непривитым, сохраняется возможность учиться онлайн", - добавил Кудрявцев.

Возглавляемый Кудрявцевым МФТИ в среду объявил о создании в вузе зоны, свободной от коронавируса. Вуз принял решение возобновить обучение в офлайн-режиме с 8 ноября, но при этом допуск в учебное заведение студентов, преподавателей, административного персонала будет осуществляться по QR-кодам о пройденной вакцинации, недавно перенесенной болезни или по предоставлению справки о противопоказаниях к прививке.

Первокурсников, кому не исполнилось еще 18 лет, будут в вузе бесплатно тестировать на COVID-19.

Для тех, кто не прошел вакцинацию, обучение будет проходить в дистанционном формате.

Ранее решение о допуске на мероприятия по QR-кодам принял Московский государственный технический университет им. Баумана, с 15 ноября их вводит Московский городской педагогический университет, данная система также применяется в ряде творческих вузов.