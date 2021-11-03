РАНХиГС и МАИ продлят дистанционное обучение

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В Москве некоторые крупные вузы решили продлить дистанционное обучение после завершения нерабочих дней, введенных из-за роста заболеваемости COVID-19. Творческие вузы пока надеются, что 8 ноября студенты и преподаватели встретятся очно.

В Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) сообщили "Интерфаксу", что "в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в столице и в соответствии с рекомендациями региональных властей "руководство академии решило продлить удаленку для студентов "до дальнейшего распоряжения".

В Московском авиационном институте (МАИ) сказали, что с 8 по 13 ноября основные образовательные программы будут работать исключительно дистанционно.

Удаленку продлят и в Московском государственном университете им. Баумана. По приказу ректора вуза, в этот период "первый прием задолженностей проводится в дистанционном формате, а прием задолженностей на аттестационных комиссиях - в очном, текущие контрольные будут сдаваться с применением онлайн-технологий". В конце октября стало известно, что "Бауманка" с 8 ноября вводит QR-коды для допуска на мероприятия вуза.

Такая же система "входного" контроля будет введена с 15 ноября для допуска на очные занятия студентов в Московском городском педагогическом университете (МГПУ). Тем, кто не привился и у кого нет медицинского отвода от вакцинации, учиться придется удаленно.

О переводе студентов на дистант после нерабочих дней и до конца 2021 года сообщил ранее Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики". Там допустили, что очно будут проводиться только занятия для групп до 15 человек.

Подведомственные Минкультуры творческие вузы пока от ведомства распоряжений не получали и надеются, что с 8 ноября они вернутся к очному обучению.

"Вузы, конечно, могут работать дистанционно, мы будем гибкими, если ситуация с коронавирусом будет такова, что теоретические дисциплины можно будет вести онлайн, значит тогда так. А мастерство актера, сценическая речь и сценическое движение - нет, поэтому я надеюсь, что мы 8 ноября выйдем. Пока распоряжений министерства культуры нет", - сообщил "Интерфаксу" ректор Высшего театрального училища (института) имени Щепкина Борис Любимов.

Ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев также сообщил, что пока решений не принято.

"Мы, если будет строгий приказ, будем работать дистанционно. Но театрам пока разрешено делать маленькие репетиции с теми людьми, у кого есть QR-коды и прививки. Мы, если нам дадут такое разрешение, мы и сейчас даем такое разрешение студентам, у которых есть QR-коды, они могут зайти в здание и заниматься самостоятельной работой, и дальше будем так работать. Те, кто не привился и у кого нет QR-кода, они в здание не допускаются и должны искать возможность для самостоятельной работы дома или в общежитии", - сказал Князев агентству.

Всероссийский государственный институт кинематографии имени Герасимова также намерен после окончания нерабочих дней вернуться к очному обучению.

Нерабочие дни в Москве введены с 28 октября по 7 ноября. Мэр Сергей Собянин днем 3 ноября сказал, что ситуация с заболеваемостью в городе стабилизировалась и продлевать нерабочие дни не потребуется.