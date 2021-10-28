В "Бауманке" разработали собственный QR-код для допуска на мероприятия

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Московский государственный технический университет им Баумана объявил, что с 8 ноября в вузовском приложении появятся QR-коды для посещения в вузе научных конференций, культурных и спортивных мероприятий.

Студенты-разработчики приложения "МГТУ" добавили в него функцию получения QR-кода, который можно предъявить в вузе "для продолжения своей активной студенческой жизни".

По решению ректора с 8 ноября сотрудников и студентов будут пускать на вузовские мероприятия только по QR-коду - бауманскому или стандартному, с "Госуслуг", - и в масках.

Бауманский код выдадут всем студентам моложе 18 лет. Тем, кому 18 лет и больше, код дадут, если он привился хотя бы первой дозой вакцины от коронавируса. Те, кто полностью вакцинировался, смогут проходить на мероприятия по любому QR-коду - бауманскому или стандартному.

С 25 ноября бауманский QR-код останется только у студентов моложе 18 лет, остальным придется пользоваться только кодом с "Госуслуг".

Ранее ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский сообщил "Интерфаксу", что в нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября вуз может организовать творческие занятия студентам по заявкам, но пускать на них будут только по QR-кодам.