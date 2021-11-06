Полиция задержала четвертого участника драки в Новой Москве

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В Москве задержан четвертый подозреваемый в нападении на мужчину с ребенком на территории микрорайона Новые Ватутинки, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

Отмечается, что мужчина 2002 года рождения задержан в ночное время. В настоящее время он доставлен в территориальное подразделение органа внутренних дел.

Ранее сообщалось, что в Новых Ватутинках 4 ноября четверо мужчин напали на двух мужчин, у одного из которых на руках был малолетний ребенок.. Возбуждено уголовное дело. Потерпевшие допрошены, состояние ребенка оценят специалисты. В пресс-службе ГУ МВД по Москве уточнили, что все участники конфликта установлены. По поручению председателя Следственного Комитета РФ Александра Бастрыкина дальнейший ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.