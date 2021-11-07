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Напавших на мужчину с ребенком в Новой Москве обвинили в покушении на убийство

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Следствие предъявило обвинение группе молодых люде, которые напали на двух мужчин, один из которых был с ребенком, в микрорайоне Новые Ватутинки.

Как сообщает Главное следственное управление СКР по Москве, четырём фигурантам в возрасте от 17 до 19 лет предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, пп. "а, в, ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего).

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Инцидент произошел вечером 4 ноября в районе Нововатутинского проспекта в Новой Москве. Группа лиц напала на двух мужчин, у одного из которых на руках был малолетний ребенок, и начала их избивать. Следствие отмечает, что фигуранты создали угрозу жизни и здоровью малолетнему ребенку.

Накануне в МВД сообщали, что трое из четверых задержанных по подозрению в нападении являются гражданами России, четвертый фигурант - уроженец ближнего зарубежья.

Новая Москва

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