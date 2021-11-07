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Суд арестовал одного из фигурантов дела о нападении в Новой Москве

Суд арестовал одного из фигурантов дела о нападении в Новой Москве
Здание Щербинского районного суда. Архивное фото
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Щербинский суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест 19-летного обвиняемого в покушении на убийство фигуранта дела о драке на Нововатутинском проспекте в Новой Москве.

Под стражу до 5 января 2022 года заключен Фарамаз Гасанов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Как сообщили в прокуратуре Москвы, именно 19-летний молодой человек, "по версии следствия, находясь в непосредственной близости от потерпевших, достал нож".

Гасанову, а также еще троим фигурантам дела предъявлено обвинение в покушении на убийство двух человек и малолетнего группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, 4 ноября четверо мужчин на Нововатутинском проспекте напали на двух мужчин, у одного из которых на руках был малолетний ребенок, избили потерпевших и создали угрозу жизни и здоровью ребенка.

В скором времени четверо участников нападения были задержаны. По данным правоохранительных органов, ими оказались уроженцы одной из стран Закавказья. Трое из них получили гражданство РФ в апреле 2012 года. В Москве они трудились разнорабочими.

По утверждениям защиты, фигуранты не отрицают участия в потасовке и признают вину в хулиганстве, но не согласны с обвинениями в покушении на убийство.

Новая Москва

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