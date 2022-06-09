Москва готова поддержать машиностроителей долгосрочными контрактами

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы ради поддержки российских транспортных машиностроителей планирует в том числе заключить с ними долгосрочные контракты о поставках общественного транспорта, сообщил "Интерфаксу" заммэра города Максим Ликсутов.

"Во-первых, мы собираемся продлить сроки поставки по ранее заключенным контрактам", - сказал он.

Также, по его словам, меняется сертификация тех узлов и деталей транспорта, от которых не зависит безопасность, это позволит ускорить внедрение технических решений.

"Если потребуется, правительство Москвы готово рассмотреть заключение еще более долгосрочных твердых контрактов (10-15 лет) на поставку всех видов городского транспорта", - добавил заммэра.

Еще в ряде случаев мэрия собирается увеличить до 30% от годового объема поставки размер аванса производителям пассажирского транспорта.

Еще одна планируемая мера - пересмотр или отмена банковской гарантии на выполнение контрактов с хорошо зарекомендовавшими себя российскими производителями подвижного состава.

В период 2011-2021 годов в Москву было поставлено 3 778 вагонов метро, 598 трамваев, 3096 вагонов для городских и пригородных поездов, 11 010 автобусов и электробусов.