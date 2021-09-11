Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Тестирование водородного электробуса в Москве начнется в 2021 году

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Водородный электробус в Москве начнут тестировать уже в этом году, а не в 2022, как планировалось ранее, сообщили в субботу в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"В течение года в Москве начнут тестировать водородный электробус - тот самый московский электробус, но с инновационной водородной установкой", - говорится в сообщении.

Соглашение с "КамАЗ" и "Роснано" о тестировании водородного электробуса власти Москвы подписали летом.

Как ожидается, он не будет создавать выбросов углекислого газа. Машина нуждается в заправке водородом или водой один раз в день.

Москва

Новости

"Магнит" после отравления семьи арбузами заявил, что их поставщик работает и с другими сетями

СК завел дело после гибели двух москвичей в результате отравления арбузом

СК завел дело после гибели двух москвичей в результате отравления арбузом

Путин приехал на церемонию прощания с Зиничевым

Скорректирована структура воздушного пространства в Московской зоне

Пандемия коронавируса

Власти Москвы сочли очень высокой вероятность четвертой волны COVID-19

Власти Москвы сочли очень высокой вероятность четвертой волны COVID-19
Пандемия коронавируса

Власти Москвы сообщили о вакцинации более 4,8 млн горожан

Власти Москвы сообщили о вакцинации более 4,8 млн горожан

Число жертв взрыва в доме в Ногинске возросло до семи человек

Число жертв взрыва в доме в Ногинске возросло до семи человек

Тело третьего погибшего нашли под завалами дома в Ногинске

Тело третьего погибшего нашли под завалами дома в Ногинске

"Яндекс" осенью планирует запустить беспилотное такси в Москве

"Яндекс" осенью планирует запустить беспилотное такси в Москве

Оплату лицом могут ввести в наземном транспорте Москвы, на МЦК и МЦД в 2022 году

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');