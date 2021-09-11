Тестирование водородного электробуса в Москве начнется в 2021 году

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Водородный электробус в Москве начнут тестировать уже в этом году, а не в 2022, как планировалось ранее, сообщили в субботу в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"В течение года в Москве начнут тестировать водородный электробус - тот самый московский электробус, но с инновационной водородной установкой", - говорится в сообщении.

Соглашение с "КамАЗ" и "Роснано" о тестировании водородного электробуса власти Москвы подписали летом.

Как ожидается, он не будет создавать выбросов углекислого газа. Машина нуждается в заправке водородом или водой один раз в день.