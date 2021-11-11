Мосгорсуд оставил правозащитника Льва Пономарева в статусе иноагента

Лев Пономарев (признан лицом, исполняющим функции иноагента) Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Московский городской суд признал законным статус СМИ-иноагента правозащитника Льва Пономарева.

"Постановление суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения", - сообщили "Интерфаксу" в суде в четверг.

28 декабря прошлого года Минюст России включил Пономарева в реестр СМИ-иноагентов. Правозащитник подал в суд иск к министерству юстиции с требованием признать незаконным и отменить его статус в реестре.

Однако Хорошевский суд в конце апреля признал решение Минюста законным.

В конце декабря 2020 года Совет Федерации одобрил закон, позволяющий признавать иностранными агентами физлиц и общественные объединения без образования юрлица, которые занимаются политикой в РФ и получают зарубежное финансирование.

Физическое лицо, деятельность которого подпадает под эти признаки, обязано подать заявление о включении в список физлиц-иноагентов.