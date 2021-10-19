Минимальная стоимость аренды квартиры в Москве за месяц выросла на 20%

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Минимальная стоимость аренды квартиры в Москве (исключая ТиНАО и ЗелАО) в октябре выросла до 30 тысяч рублей в месяц, подсчитали в "Инком-недвижимость".

"Октябрь показал увеличение минимальной арендной ставки до 30 тыс. рублей - на 20% в сравнении с сентябрьским показателем", - говорят в компании.

Там уточнили, что за 30 тыс. руб можно арендовать на месяц 1-комнатную квартиру на 6-м этаже панельного 9-этажного дома на 3-й Парковой улице на востоке города в 10 минутах ходьбы от метро "Щелковская".

На втором месте объект с аналогичной ставкой найма - 30 тыс. рублей. Это 1-комнатная квартира на 3-м этаже кирпичной сталинской пятиэтажки на Новогиреевской улице, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Перово" также на востоке столицы.

На третьем месте лот стоимостью 32 тыс. рублей в месяц. Это однокомнатная квартира в 13 минутах ходьбы от станции метро "Кузьминки", на 4-м этаже кирпичного 5-этажного дома на улице Юных Ленинцев на юго-востоке города.