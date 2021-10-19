Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Минимальная стоимость аренды квартиры в Москве за месяц выросла на 20%

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Минимальная стоимость аренды квартиры в Москве (исключая ТиНАО и ЗелАО) в октябре выросла до 30 тысяч рублей в месяц, подсчитали в "Инком-недвижимость".

"Октябрь показал увеличение минимальной арендной ставки до 30 тыс. рублей - на 20% в сравнении с сентябрьским показателем", - говорят в компании.

Там уточнили, что за 30 тыс. руб можно арендовать на месяц 1-комнатную квартиру на 6-м этаже панельного 9-этажного дома на 3-й Парковой улице на востоке города в 10 минутах ходьбы от метро "Щелковская".

На втором месте объект с аналогичной ставкой найма - 30 тыс. рублей. Это 1-комнатная квартира на 3-м этаже кирпичной сталинской пятиэтажки на Новогиреевской улице, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Перово" также на востоке столицы.

На третьем месте лот стоимостью 32 тыс. рублей в месяц. Это однокомнатная квартира в 13 минутах ходьбы от станции метро "Кузьминки", на 4-м этаже кирпичного 5-этажного дома на улице Юных Ленинцев на юго-востоке города.

Москва

Новости

Еще 30 пунктов экспресс-тестирования на COVID откроют в Москве 18 октября

При пожаре на газораспределительной подстанции в Москве пострадал один человек

При пожаре на газораспределительной подстанции в Москве пострадал один человек

Газораспределительная подстанция загорелась на юго-западе Москвы

Сервис "оплаты лицом" заработал на всех станциях метро Москвы

Почти 30% месячной нормы осадков выпало за ночь в Москве

Собянин пообещал запуск сервиса "оплаты лицом" на всех станциях метро Москвы в пятницу

Собянин пообещал запуск сервиса "оплаты лицом" на всех станциях метро Москвы в пятницу

Власти Москвы не планировали новых мер по обязательной вакцинации

Собянин объявил розыгрыш 10 квартир среди прошедших вакцинацию

Собянин объявил розыгрыш 10 квартир среди прошедших вакцинацию

Девять московских ресторанов получили звёзды Michelin

Девять московских ресторанов получили звёзды Michelin

Синоптики допустили, что снег в Москве может выпасть на следующей неделе

Синоптики допустили, что снег в Москве может выпасть на следующей неделе
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });