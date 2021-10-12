Спрос на аренду элитного жилья в Москве вырос в полтора раза за год

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Объем сделок на рынке высокобюджетной аренды в столице за три квартала 2021 года в 1,5 раза превысил прошлогодний результат, говорится в аналитическом отчете компании Knight Frank.

"Согласно исследованию, ввиду высокого спроса объем предложения продолжает сокращаться (-8% за три месяца, -11% относительно периода до пандемии - конца 2019 года). Количество заявок за январь-сентябрь 2021 года на 64% превышает аналогичный показатель прошлого года, а объем сделок оказался в 1,5 раза больше", - говорится в отчете.

До 27% выросла доля заявок в сегменте высокобюджетной аренды квартир, речь идет о лотах стоимостью от 200 до 300 тыс. рублей в месяц. При этом при заключении сделки арендатор нередко хочет получить скидку.

"Несмотря на общую тенденцию смещения ожиданий по бюджетам, арендаторы активно обсуждают скидки на этапе переговоров. Если раньше они находились в пределах 5-7%, то сейчас доходят до 10% и выше", - отметил региональный директор департамента городской недвижимости Knight Frank Андрей Соловьев.

Ранее арендаторы чаще искали квартиры с бюджетом до 200 тыс. рублей в месяц (33% запросов в 2019 году и 28% - в 2020-м), хотя в структуре предложения таких лотов было не более 10%. Сейчас, благодаря смещению спроса в более дорогой сегмент, у потенциальных арендаторов выбор увеличился в несколько раз.

На фоне высокого спроса сократился объем предложения квартир и апартаментов в сегменте от 150 тыс. рублей в месяц. За третий квартал 2021 года он снизился на 8%, если сравнивать с концом 2019 года (до пандемии) - на 11%. При этом активность на рынке увеличилась с началом делового и учебного сезона, и спрос за три квартала текущего года вырос на 64%.

По числу дорогих лотов лидируют районы вблизи Тверской и Кремля (23%), Арбат (11%), Хамовники, Остоженка и др. Средняя ставка аренды выше всего на Остоженке - 688 тыс. рублей в месяц после падения ставок на 8% по сравнению с январем. На втором месте Замоскворечье и Якиманка - 639 тыс. рублей в месяц, +32% с начала 2021 года. Замыкает тройку районов с самой высокой средней ставкой на аренду дорогого жилья Тверская улица и окрестности Кремля, где средний бюджет сделки составляет 575 тыс. рублей в месяц (+12% с начала года).