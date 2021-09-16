Стоимость аренды жилья в Москве достигла допандемийного уровня

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Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Стоимость аренды жилья в Москве начала расти после полугодового падения и достигла сопоставимого с допандемийным уровня, говорится в аналитическом отчете "ЦИАН".

"После полугодового падения (с марта по август 2021 года) арендная ставка впервые показывает рост в сентябре (+1,9% для однокомнатных квартир и +1,2% для двухкомнатных). Стоимость аренды в Москве сегодня примерно сопоставима с допандемийными значениями", - сказано в отчете.

По данным аналитиков, спрос на аренду жилых помещений начал интенсивно расти в июле (+13%) и августе (+31%), перед началом делового сезона. С сентября стали расти и арендные ставки.

Так, однокомнатные квартиры частично отыграли полугодовое падение на 2,6% и подорожали в сентябре на 1,9% - до 37,8 тыс. рублей в месяц.

Аналогична ситуация с двухкомнатными квартирами: цены выросли в марте 2021 года после отмены обязательной удаленки, затем до августа они планомерно падали - снижение составило 4,8% к марту. А в сентябре стоимость аренды выросла на 1,2% к августу, и сейчас "двушку" в Москве можно снять в среднем за 51,5 тыс. рублей в месяц.

"Стоимость аренды в Москве сегодня примерно сопоставима с допандемийными значениями. К примеру, относительно февраля 2020 года (до введения ограничительных мер) текущая ставка аренды по однокомнатным квартирам выше всего на 200 рублей (0,5%). Двухкомнатных - выше на 700 рублей, или 1,4%", - подсчитали в "ЦИАН".

Также отмечено изменение структуры спроса по сравнению с допандемийной. Так, доля однокомнатный квартир снизилась с 52% до 47%. Двухкомнатными, напротив, стали интересоваться чаще: эти объявления просматривают уже не 39%, а 41% съемщиков. Доля трехкомнатных квартир также выросла на 2 процентных пункта - с 10% до 12%.

"Осенью 2021 года мы ожидаем дальнейший рост ставок аренды. Наступление делового сезона, удорожание ипотеки - все это в плюс сегменту аренды. Кроме того, из-за роста цен доходность от сдачи в аренду существенно снизилась, в то же время последний год на рынке было немало инвесторов, которые рассчитывают получать доходность от аренды выше банковского вклада", - прокомментировал результаты исследования руководитель аналитического центра "ЦИАН" Алексей Попов.