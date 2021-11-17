В Москве задержали двух мигрантов за драку в поезде МЦК

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Транспортные полицейские задержали в Москве двоих подозреваемых в драке в вагоне электропоезда Московского центрального кольца (МЦК). Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

"Сотрудниками уголовного розыска УТ МВД России по ЦФО и их коллегами из линейного подразделения задержаны двое граждан одного из государств ближнего зарубежья. Они подозреваются в хулиганских действиях в электропоезде МЦК", - сказали журналистам в среду в пресс-службе управления.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 14 ноября, в пассажирском вагоне.

"Предварительно установлено, что двое находившихся в состоянии алкогольного опьянения мужчин спровоцировали словесный конфликт, который перерос в потасовку. Никто из ее участников в полицию не обращался", - пояснили в управлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). Решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения.