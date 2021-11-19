Собянин заявил, что нерабочие дни в Москве дали очень хороший эффект

Заболеваемость COVID в столице снизилась в два раза по сравнению с пиковыми значениями

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Снижение заболеваемости коронавирусом в Москве продолжается, по сравнению с пиковыми значениями, число новых случаев уменьшилось вдвое, нерабочие дни дали "очень хороший эффект", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как заявил Собянин в интервью телеканалу "Россия 1" (ВГТРК), если сравнивать показатели по COVID-19 в столице в четверг на этой неделе и четверг две-три недели назад, "когда мы видели пики заболеваемости", то и число случаев коронавируса, и выявляемость снизились в два раза.

"Мы видим это по резкому снижению госпитализаций, по другим показателям, по пневмонии и так далее. Это реальный эффект и снижение коронавируса в Москве продолжается", - отметил мэр.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что за период, прошедший с момента окончания нерабочих дней, уровень заболеваемости COVID-19 в столице упал наполовину, а число госпитализаций сократилось на 45%.