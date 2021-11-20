В Москве за сутки зафиксировали более 3,2 тыс. случаев COVID-19

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - За последние сутки в Москве выявили 3 239 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По его информации, накануне сообщалось об обнаружении 3 371 инфицированных. Таким образом, суточная заболеваемость COVID-19 в городе держится примерно на одном уровне второй день.

В прошлую субботу, 13 ноября, в российской столице выявили 4 185 случаев COVID-19.

За сутки коронавирус привел к смерти 93 москвичей. Общее число скончавшихся достигло 33 255.

Выздоровели за сутки в Москве 6 487 пациента с коронавирусом. Всего от COVID-19 в столице излечились 1 млн 722 920 человек.

Накануне сообщалось о 6 562 выписанных и 95 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 20 ноября составляет 1 млн 915 195.

Со второй декады сентября заболеваемость COVID-19 в Москве снова начала расти.

14 октября мэр столицы Сергей Собянин заявил о сложности осенней волны пандемии COVID-19. Спустя пять дней в городе ввели еще ряд ограничений. В их числе - домашний режим для пожилых москвичей, перевод на удаленный формат работы трети штата столичных компаний, доведение доли вакцинированных среди сотрудников предприятий "контактных" сфер до 80%.

21 октября московские власти объявили о вводе режима нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября.

3 ноября Собянин отметил, что ситуация с COVID-19 стабилизируется, нерабочие дни продлеваться не будут.

8 ноября в городе завершился режим нерабочих дней, столица продолжает жить с рядом ограничений. Масочный режим остается обязательным в общественных местах и на транспорте.

15 ноября мэр сообщил, что число заболевших COVID-19 в Москве за последнюю неделю снизилось на 23%, госпитализированных - на 19%.