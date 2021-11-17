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Попова заявила, что Москва демонстрирует максимальное снижение заболеваемости COVID

Попова заявила, что Москва демонстрирует максимальное снижение заболеваемости COVID
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Максимальное снижение заболеваемости коронавирусом наблюдается в Москве, за последнюю неделю произошло снижение почти на 23%, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"У нас есть субъекты, их больше 10 сегодня, которые уже в стадии снижения (заболеваемости коронавирусом - ИФ), есть субъекты, которые остановились, и дальше не растут. И максимальное снижение сегодня демонстрирует Москва, практически на 23% упала заболеваемость (за последнюю неделю - ИФ)", - сказала Попова в среду на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по развитию генетических технологий.

Она отметила, что по итогам прошедшая неделя стала первой за 2 месяца, когда заболеваемость коронавирусом снизилась по стране на 2,5%.

По ее словам, "главное в этой ситуации, мы не обольщаемся, не ослаблять усилий (в борьбе с пандемией - ИФ)". Попова уточнила, что в 77 субъектах РФ введены QR-коды, что дает "хороший эффект".

Кроме снижения заболеваемости коронавирусом, как подчеркнула глава Роспотребнадзора, в РФ наблюдается значительное снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом. "Разобщение, общие меры по профилактике, они, безусловно, дали свой эффект для того, чтобы остановить развитие как ковида, так и других респираторных заболеваний", - отметила Попова, добавив, что все введенные регионами меры эффективны.

По данным оперштаба на среду, в Москве за минувшие сутки выявили еще 2 966 случаев коронавируса.

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Анна Попова Роспотребнадзор Коронавирус

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