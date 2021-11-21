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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Москве на прививку от COVID записываются около 150 тыс. человек в неделю

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - В Москве интерес к вакцинации не ослабевает, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия -1" (ВГТРК). По его словам, за неделю на прививку записываются порядка 150 тысяч человек.

"Но помимо вакцинации первого раза, необходимо заниматься ревакцинацией. У людей, которые сделали первую вакцинацию шесть и более месяцев назад, около года, мы видим, как падают титры, и защищенность уменьшается. Поэтому очень важно сделать ревакцинацию, хотя бы "Спутником Лайт". Ревакцинация, по сути, третья компонента, дает очень хороший результат, устойчивые титры, устойчивые антитела, защиту от коронавируса", - скакал он.

"Я сам привился "Спутником Лайт", сделал ревакцинацию в июне. Всем советую сделать то же самое", - добавил мэр.

Собянин отметил, что нерабочие ноябрьские дни дали очень хороший эффект в противодействии распространению коронавирусной инфекции. "Если сравнивать показатели, которые были на этой неделе, и две-три недели назад, когда мы видели пики заболеваемости, выявляемость снизилась в два раза", - сказал он.

Москва Сергей Собянин коронавирус

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