Третий день подряд заболеваемость COVID в Москве в сутки держится на одном уровне

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки зафиксировали 3 438 случаев заболевания коронавирусом, следует из обнародованных данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

По его информации, накануне сообщалось о 3 239 случаях инфицирования. Таким образом, заболеваемость в столице выросла на 199 случаев.

За сутки коронавирус привел к смерти 97 человек. Общее число скончавшихся достигло 33 352. Смертность достигла показателей конца июля.

Выздоровели за сутки 6 081 пациент. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 млн 729 001 человек.

Накануне сообщалось о 6 487 выписанных и 93 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 21 ноября составляет 1 млн 918 633.