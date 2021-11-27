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Власти допустили открытие развязки МКАД - Осташковское шоссе до конца 2022 года

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Работы по строительству транспортной развязки на пересечении МКАД и Осташковского шоссе могут завершиться на год раньше срока, до конца 2022 года, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу.

"На развязке МКАД с Осташковским шоссе ведется строительство опор и пролетных строений путепроводов, съездов. В целом развязка готова почти наполовину, поэтому планируем сдать ее не как остальные в 2023-2024 годах, а уже до конца следующего", - отметил он.

По его словам, сейчас в реконструкции четыре развязки на МКАД: с Алтуфьевским и Осташковским шоссе, с улицами Верхние поля и Капотня, а также и с Липецкой улицей.

Как добавил Бочкарев, всего за прошедшие 11 лет были модернизированы 18 развязок на пересечении МКАД и вылетных магистралей. Это позволило значительно улучшить транспортную ситуацию на кольцевой автодороге и прилегающих к ней трассах, сказал заммэра.

Москва МКАД Осташковское шоссе

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