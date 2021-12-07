Заммэра Москвы назвала тяжелым состояние пострадавших в стрельбе в МФЦ

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Врачи оценивают как тяжелое состояние четырех человек, которые были ранены при стрельбе в МФЦ "Рязанский", сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова. Погибли еще двое.

Она подтвердила, что была ранена десятилетняя девочка, сейчас она находится в Морозовской больнице.

Также были ранены две женщины и мужчина, их доставили в НИИ Склифосовского.

Погибли охранник МФЦ и администратор, добавила заммэра.

Стрельбу в зоне ресепшен в 15:00 открыл мужчина, который пришел за паспортом, сообщила Ракова.

После стрельбы из здания проводилась эвакуация. Заммэра напомнила, что столичные офисы "Мои Документы" оборудованы тревожными кнопками. Также в каждом центре госуслуг работают охранники, которые в случае необходимости вызывают оперативные службы.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила "Интерфаксу", что жизни и здоровью пострадавшей девочки ничто не угрожает.

Подозреваемого в стрельбе задержали. Источник "Интерфакса" рассказал, что он, войдя в МФЦ, отказался надеть маску, а когда охранник попытался его не пустить, начал стрелять.

Задержан 45-летний москвич Сергей Глазов. Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, он "ведет себя неадекватно, агрессивен, оказывает активное сопротивление", не исключено, что он под воздействием наркотиков или алкоголя.

Также источник сообщил, что после стрельбы в МФЦ нашли сумку с пистолетом "Глок".

По факту возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.