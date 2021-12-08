Один из пострадавших при стрельбе в МФЦ находится в крайне тяжелом состоянии

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Состояние одного из пострадавших после стрельбы в МФЦ "Рязанское" остается крайне тяжелым, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он написал в соцсетях, что навестил пострадавших, в крайне тяжелом состоянии одна из работниц МФЦ: врачи борются за ее жизнь.

Мэр также добавил, что семьям погибших и пострадавшим будет оказана поддержка.

7 декабря 45-летний москвич Сергей Глазов в МФЦ на Рязанском проспекте открыл огонь по посетителям и персоналу учреждения.

В результате стрельбы двое сотрудников (администратор и охранник) погибли, еще четыре человека пострадали, среди них сотрудник ГБУ "Жилищник", сотрудник МФЦ и двое посетителей, в том числе девочка 10 лет.

Стрелявший пытался скрыться, но был задержан. На месте происшествия обнаружен незарегистрированный пистолет "Глок". У задержанного также имелся охотничий нож.

После задержания, как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, он вел себя неадекватно, был агрессивен, "оказывал активное сопротивление". При этом, по словам источника, Глазов на учете у психиатров и в наркодиспансерах не состоит и не имеет судимостей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 222 (незаконный оборот оружия).