Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Один из пострадавших при стрельбе в МФЦ находится в крайне тяжелом состоянии

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Состояние одного из пострадавших после стрельбы в МФЦ "Рязанское" остается крайне тяжелым, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он написал в соцсетях, что навестил пострадавших, в крайне тяжелом состоянии одна из работниц МФЦ: врачи борются за ее жизнь.

Мэр также добавил, что семьям погибших и пострадавшим будет оказана поддержка.

7 декабря 45-летний москвич Сергей Глазов в МФЦ на Рязанском проспекте открыл огонь по посетителям и персоналу учреждения.

В РоссииУ стрелявшего в МФЦ при себе было 2 млн рублей и десятки патроновУ стрелявшего в МФЦ при себе было 2 млн рублей и десятки патроновЧитать подробнее

В результате стрельбы двое сотрудников (администратор и охранник) погибли, еще четыре человека пострадали, среди них сотрудник ГБУ "Жилищник", сотрудник МФЦ и двое посетителей, в том числе девочка 10 лет.

Стрелявший пытался скрыться, но был задержан. На месте происшествия обнаружен незарегистрированный пистолет "Глок". У задержанного также имелся охотничий нож.

После задержания, как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, он вел себя неадекватно, был агрессивен, "оказывал активное сопротивление". При этом, по словам источника, Глазов на учете у психиатров и в наркодиспансерах не состоит и не имеет судимостей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 222 (незаконный оборот оружия).

Москва Сергей Собянин МФЦ Сергей Глазов

Новости по теме

Новости

У стрелявшего в МФЦ при себе было 2 млн рублей и десятки патронов

У стрелявшего в МФЦ при себе было 2 млн рублей и десятки патронов

Высота снежного покрова в Москве выросла до 16 см

Высота снежного покрова в Москве выросла до 16 см

Собянин заявил о героизме погибшего охранника МФЦ "Рязанский"

В Москве прооперировали раненную во время стрельбы в МФЦ девочку

В Москве к концу недели морозы усилятся до минус 13 градусов

В Москве к концу недели морозы усилятся до минус 13 градусов

В Москве открыли 10 станций Большой кольцевой линии метро

После стрельбы в МФЦ Москвы найден пистолет "Глок" и сумка с торчащими проводами

После стрельбы в МФЦ Москвы найден пистолет "Глок" и сумка с торчащими проводами

Десятилетняя девочка пострадала в результате стрельбы в столичном МФЦ

В Москве возбудили дело после стрельбы с жертвами в МФЦ

Два человека погибли при стрельбе в московском МФЦ

Два человека погибли при стрельбе в московском МФЦ
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });