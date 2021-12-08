Источник сообщил, что стрелявший в МФЦ не состоит на учете у психиатров

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Москвич Сергей Глазов, задержанный по делу о стрельбе по людям в МФЦ "Рязанский", на учете у психиатров и в наркодиспансерах не состоит и не имеет судимостей, сообщил в среду "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, это уроженец Москвы, он живет в Рязанском районе, на него не зарегистрировано никакого оружия.

7 декабря днем Глазов вошел в здание МФЦ "Рязанский" на 1-й Новокузьминской улице и начал стрелять по людям из пистолета "Глок". Погибли сотрудник МФЦ и охранник, еще четыре человека были ранены. Стрелявшего задержали.

Источники "Интерфакса" сообщили, что после задержания подозерваемый вел себя неадекватно и агрессивно. Также сообщалось, что стрелять он начал после того, как его не хотели пускать в МФЦ без маски, и что после стрельбы он выступал против вакцинации и говорил, что не верит в пандемию.

Мэр Москвы Сергей Собянин затем отметил героизм старшего лейтенанта полиции Георгия Домолаева, который в одиночку и без оружия задержал стрелявшего. Глава МВД Владимир Колокольцев намерен представить Домолаева к награде.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.