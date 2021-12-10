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Москалькова призвала усилить контроль за оборотом оружия после стрельбы в МФЦ Москвы

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о необходимости усиления контроля за оборотом оружия в стране и выдачи справок о состоянии здоровья его владельцам.

"Оборот оружия требует усиленного контроля. В первую очередь, нужно пересмотреть, кому и как даются справки о состоянии здоровья, кем они выдаются. Нужно рассмотреть вопрос о том, чтобы определенные структуры знали о своих гражданах, имеющих на руках оружие", - сказала Москалькова журналистам в пятницу.

Омбудсмен заявила, что уже ставила этот вопрос, но он не нашел разрешения.

МоскваИсточник сообщил, что стрелявший в МФЦ выражал радикальные взглядыЧитать подробнее

"Очень важно усилить контроль за движением оружия, когда человек перемещается из одного места жительства в другое. Важно понять, какие учреждения выдают справки о состоянии здоровья, и, к сожалению, только один раз это осуществляется и не переподтверждается через определенное время", - заявила уполномоченный.

7 декабря 45-летний Сергей Глазов в здании МФЦ на 1-й Новокузьминской улице в столице открыл огонь из незарегистрированного пистолета по посетителям и персоналу учреждения. Погибли два человека, еще четверо, в том числе малолетняя девочка, были госпитализированы.

Стрелявший пытался скрыться, но был задержан. Как выяснилось, причиной стрельбы стал конфликт с администратором и охранником.

9 декабря Пресненский суд Москвы арестовал Глазова.

Татьяна Москалькова Москва

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