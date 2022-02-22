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Стрелок из МФЦ Сергей Глазов заявил, что признан невменяемым

Он считает себя нормальным, но не верит, что кого-либо убил

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Москвич Сергей Глазов, арестованный по делу о стрельбе по людям в МФЦ "Рязанский" 7 декабря, заявил правозащитникам, что психиатры признали его невменяемым. Об этом после посещения Глазова сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

"Глазов рассказал, что он признан невменяемым по результатам экспертизы специалистов НИИ имени Сербского. Сам он с этим не согласен, считает себя совершенно здоровым человеком. При этом не верит в то, что от его пуль кто-то погиб", - сказала Меркачева.

По ее словам, в центре имени Сербского он провел 28 дней и каждый день общался с врачами. Условия содержания в этом центре он назвал приемлемыми.

"Сейчас он находится в психиатрической больнице "Бутырки", в палате-камере еще с двумя заключенными", - добавила Меркачева. Ранее источник "Интерфакса" говорил, что подозреваемый на учете у психиатра не состоял.

7 декабря 45-летний отставной подполковник Службы внешней разведки Сергей Глазов в здании МФЦ на 1-й Новокузьминской улице открыл огонь из незарегистрированного пистолета по посетителям и сотрудникам. Погибли два человека, еще были ранены, в том числе ребенок. Его задержалии и арестовали.

8 декабря, члены ОКН Москвы пообщались с Глазовым и сказали, что он признал вину по делу о стрельбе.

По словам правозащитников, он рассказал им, что приходил за паспортом, а ему фактически отказались его выдать, потому что он не хотел надевать маску, так как не верит "в эти санитарные правила".

Глазову вменяют убийство, попытку убийства и незаконный оборот оружия.

ОНК Москва МФЦ Рязанский Сергей Глазов институт Сербского Ева Меркачева

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