В Москве арестован мужчина, устроивший стрельбу с жертвами в МФЦ

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы арестовал Сергея Глазова, устроившего стрельбу в МФЦ "Рязанский" в столице, где погибло два человека.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Глазова на срок до 7 февраля 2022 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в четверг.

Глазову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "а, е" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц), ч.3 ст.30, п. "а, в, е" ч.2 ст.105 УК РФ (попытка убийства), ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное хранение оружия).

7 декабря 45-летний отставной подполковник Службы внешней разведки (СВР) Сергей Глазов в здании МФЦ на 1-й Новокузьминской улице открыл огонь из незарегистрированного пистолета по посетителям и персоналу учреждения. Погибли два человека, еще четверо, в том числе малолетняя девочка, были госпитализированы.

Стрелявший пытался скрыться, но был задержан. Как выяснилось, причиной стрельбы стал конфликт с администратором и охранником из-за нежелания Глазова надевать маску.

В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы "Интерфаксу" сообщали, что Глазов признает свою вину.