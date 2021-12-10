Губернатор Подмосковья призвал "подходить с душой" к введению QR-кодов

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - В продвижении вакцинации от коронавируса и введении QR-кодов нужно действовать терпеливо и "с душой", заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи с главой подмосковного СПЧ Мариной Юденич. Он предложил делать упор на разъяснительную работу.

"Это борьба коллективная, а не в одиночку, чтобы пандемия, наконец, отступила. Здесь нужно разъяснять, терпеливо давать ответы на вопросы тем, кто занимает иную позицию. Вчера президент, как раз, говорил, что нужно быть очень тактичными и в вопросах вакцинации, и введении QR-кодов. Надо действовать, как и прежде, с душой", - сказал губернатор.

Введение QR-кодов он назвал чувствительным вопросом, решать который нужно предельно аккуратно, не доставляя лишних хлопот и гарантируя соблюдение прав людей.

Юденич Воробьеву сказала, что количество обращений в Совет по правам человека при губернаторе выросло втрое по сравнению с 2018 и 2019 годами, две трети из них связаны со здравоохранением, с COVID-19.

"Отмечу только, что формат и структура этих обращений существенно изменились. Если в первую волну пандемии люди жаловались на то, что не едет скорая, не госпитализируют людей без ковида, то сейчас такого рода обращений стало меньше. Это значит, что алгоритмы работают. Если такие обращения и случаются, то я уже знаю, кому звонить, и проблему системно отрабатывают Минздрав, главы", - сказала Юденич.