Москалькова увидела недочеты в законопроектах о QR-кодах

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте требует значительной доработки; в частности, в них нужно прописать, что QR-коды следует выдавать и тем, у кого высокий уровень антител к коронавирусу, сказала "Общественному телевидению России" омбудсмен Татьяна Москалькова.

"Буквально сегодня мы получили заключение наших экспертов, которым я направляла эти законопроекты на проработку, на заключение. Я его готова направить в Госдуму, там очень много вопросов, связанных с использованием QR-кодов", - заявила она.

Правительство в ноябре внесло в Госдуму два законопроекта - о введении системы QR-кодов в общественных местах и для дальних авиа- и железнодорожных поездок. Из них следует, что право вводить доступ по QR-кодам получат регионы. Код должен свидетельствовать, что человек привился от коронавируса, недавно переболел COVID-19 или имеет медицинский отвод от вакцинации.

Госдума на месяц направила оба проекта на рассмотрение в регионы, Общественную и Счетную палаты и Совет Федерации.