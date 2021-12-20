Депутат Мосгордумы Митрохин оштрафован за нарушение организации митинга

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы решил оштрафовать депутата Мосгордумы от партии "Яблоко", экс-председателя партии Сергея Митрохина за нарушение организации или проведения несогласованной акции.

"Сергей Митрохину назначен административный штраф в размере 25 тыс. рублей", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Сергей Тельнов.

Суд признал Митрохина виновным в правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия).

Адвокат отметил, что решение суда будет обжаловано.

Митрохин был задержан 16 декабря в районе Хамовники в Москве на встрече, которую он проводил со своими избирателями в этом районе по вопросу транспортной реформы. Помощница депутата тогда пояснила, что Митрохину вменяют нарушение общественного порядка (проведение встречи с избирателями в Хамовниках), а также неуплату штрафа, выписанного за задержание во время одиночного пикета в поддержку журналиста Ильи Азара в мае текущего года.