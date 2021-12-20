Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Депутат Мосгордумы Митрохин оштрафован за нарушение организации митинга

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы решил оштрафовать депутата Мосгордумы от партии "Яблоко", экс-председателя партии Сергея Митрохина за нарушение организации или проведения несогласованной акции.

"Сергей Митрохину назначен административный штраф в размере 25 тыс. рублей", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Сергей Тельнов.

МоскваДепутата Мосгордумы Митрохина отпустили из отдела полицииЧитать подробнее

Суд признал Митрохина виновным в правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия).

Адвокат отметил, что решение суда будет обжаловано.

Митрохин был задержан 16 декабря в районе Хамовники в Москве на встрече, которую он проводил со своими избирателями в этом районе по вопросу транспортной реформы. Помощница депутата тогда пояснила, что Митрохину вменяют нарушение общественного порядка (проведение встречи с избирателями в Хамовниках), а также неуплату штрафа, выписанного за задержание во время одиночного пикета в поддержку журналиста Ильи Азара в мае текущего года.

Сергей Митрохин

Новости

Москвичам пообещали морозы до минус 28 градусов на этой неделе

В Москве свободна четверть площадей стрит-ритейла

В Москве свободна четверть площадей стрит-ритейла

В Москве открылись елочные базары

В Москве открылись елочные базары
Пандемия коронавируса

В Москве не планируют вводить ограничения на зимние праздники из-за COVID-19

Атмосферное давление в Москве побило рекорд 1996 года

Атмосферное давление в Москве побило рекорд 1996 года

Высота снежного покрова в Москве выросла до 27 см

В новогоднюю ночь общественный транспорт Москвы будет работать бесплатно

Суд назначил административный арест Марии Алехиной и Люсе Штейн

Суд назначил административный арест Марии Алехиной и Люсе Штейн

Вечером в Москве предновогодние пробки усугубит снег с дождем

В Москве задержали сторонника ИГ, пытавшегося вербовать студентов

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });