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Сергей Митрохин задержан за одиночный пикет в поддержку журналиста Азара

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин задержан в Москве у здания МВД на Петровке 38, куда он вышел с одиночным пикетом в поддержку журналиста Ильи Азара.

"Сижу в ОВД Тверское. Вменяют задержание по двум пунктам. Во-первых, статья 3.18 часть 2 кодекса Москвы - это нарушение режима самоизоляции. Считаю это абсурдным обвинением, поскольку Илья Азар является жителем моего округа, моим избирателем. Я выполнял служебные обязанности, цифровой пропуск у меня есть. Закон о статусе депутата требует от меня защищать права моих избирателей", - сказал "Интерфаксу" Митрохин.

Вторая статья, вменяемая Митрохину - 20.2 КоАП РФ, нарушение установленного порядка проведения пикетирования. "Тоже абсурдное обвинение. В законе четко сказано, что проведение одиночного пикета не требует уведомления власти", - добавил он.

Помимо Митрохина задержана его помощница Мария Чуприна, которая вела съемку депутата, а также активист Вадим Самукин.

Илья Азар был задержан 26 мая при проведении пикета у здания МВД. Он вышел с одиночным пикетом в поддержку "омбудсмена полиции" Владимира Воронцова.

Тверской суд Москвы в четверг признал Азара виновным в повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения пикетирования и назначил ему наказание в виде 15 суток ареста. Кроме административного протокола по статье 20.2, журналисту был выписан штраф за нарушение части 2 статьи 3.18.1 КоАП Москвы (нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности).

Накануне в Москве прошла серия пикетов в поддержку журналиста Ильи Азара, арестованного на 15 суток за участие в акции в поддержку основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. На серию пикетов к зданию ГУ МВД Москвы вышли более 10 журналистов, среди которых были главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов, ведущая радиостанции "Эхо Москвы" Татьяна Фельгенгауэр и экс-главред журнала "Русский Newsweek" Михаил Фишман. Всех их задержали, на них составили протоколы об административном правонарушении.

Задержанных в Москве, у здания МВД на Петровке, журналистов отпустили из отделов полиции, сотрудники правоохранительных органов составили на них протоколы за нарушение установленного порядка проведения пикетирования и за нарушение режима самоизоляции.

Москва Сергей Митрохин Илья Азар

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