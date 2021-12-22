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Собянин не планирует отменять запрет митингов и одиночных пикетов

Уличные массовые мероприятия невозможно контролировать с точки зрения защиты от инфекции, объяснил он

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы пока не планирует отменять запрет на проведение митингов и одиночных пикетов, сказал в Мосгордуме мэр столицы Сергей Собянин.

"Публичные массовые мероприятия на улице контролировать практически невозможно, это дополнительная зона риска. Как только представится возможность - мы разрешим проводить публичные массовые мероприятия", - объяснил он и напомнил, что культурные и спортивные мероприятия проводятся в ограниченных пространствах или помещениях с полным контролем находящихся в них лиц. Также помогает контролировать такие места и система QR-кодов.

"Как только представится возможность - мы отменим эти ограничения. Но сегодня они необходимы", - подчеркнул мэр.

Для образовательных организаций власти постараются не вводить ограничения, но будут смотреть по ситуации, добавил он.

Летом 2021 года выдвигавшиеся в Госдуму оппозиционные политики обращались к Собянину с призывом отменить перед выборами ограничения в работе судов и запрет митингов и одиночных пикетов, введенные из-за коронавируса. В мэрии этого не сделали, ссылаясь на невозможность рисковать безопасностью граждан.

Хроника 09 января 2020 года – 22 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Сергей Собянин Мосгордума коронавирус

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