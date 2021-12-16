Депутата Мосгордумы Митрохина отпустили из отдела полиции

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Депутата Мосгордумы от партии "Яблоко", экс-председателя партии Сергея Митрохина, который ранее был задержан в Москве, отпустили из отдела полиции, сообщила "Интерфаксу" его помощник Мария Чуприна.

"Его отпустили. Ему вменили часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия)", - сказала Чуприна в четверг.

По ее словам, судебное заседание по этому поводу состоится 20 декабря в Хамовническом районном суде Москвы.

Митрохин был задержан в четверг в районе Хамовники в Москве на встрече, которую он проводил со своими избирателями в районе Хамовники по вопросу транспортной реформы.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.