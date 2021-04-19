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СПЧ обратил внимание СКР на нарушения при проверках журналистов DOXA

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Совета при президенте по правам человека Валерий Фадеев направил председателю СКР Александру Бастрыкину обращеение о возможных нарушениях следователей при проверке сотрудников студенческого журнала DOXA. Об этом сообщила пресс-служба СПЧ.

Фадеев уточнил, что письмо Бастрыкину подписали члены трех постоянных комиссий совет. Они обратили внимание руководителя СКР "на возможное наличие ряда процессуальных нарушений при проведении проверочных мероприятий".

14 апреля утром у сотрудников DOXA Владимира Метелкина, Аллы Гутниковой, Армена Арамяна и Натальи Тышкевич прошли обыски. Затем их допросили по делу о призывах к несовершеннолетним совершать противоправные действия, вредные для их здоровья. Вечером того же дня Басманный суд Москвы запретил им выходить из дома кроме как с 23:59 до полуночи, пользоваться любыми средствами связи и общаться с кем бы то ни было, кроме адвокатов.

Претензии к журналистам связаны с публикациями и видеообращениями о январских несогласованных акциях в поддержку Алексея Навального и о возможных юридических последствиях для студентов, участвующих в протестах. По данным защиты, речь идет о роликах, которые ранее были удалены по требованию Роскомнадзора. Ранее по этому делу в России заочно был арестован соратник Навального Леонид Волков.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя арест журналистов, отметил, что DOXA, которое было создано как студенческое издание, со временем превратилось в общественно-политическое и отошло от вузовской тематики.

Дмитрий Песков DOXA ВШЭ Басманный суд СПЧ СКР Александр Бастрыкин Валерий Фадеев

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