Гособвинение запросило исправительные работы для редакторов DOXA

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Государственный обвинитель просит суд приговорить к двум годам исправительных работ четверых редакторов студенческого онлайн-журнала DOXA, обвиняемым по делу о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия.

"Прокурор запросил наказание в виде двух лет исправительных работ, также обвинитель просит запретить им заниматься администрацией страниц в интернете на три года", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Леонид Соловьев в пятницу.

14 апреля прошлого года Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий четверым сотрудникам студенческого журнала DOXA по делу о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия.

Уголовное преследование сотрудников DOXA связано с размещением на сайте видеообращений, касающихся участия несовершеннолетних в несанкционированных акциях. Как утверждает защита, никакого привлечения школьников к противоправным действиям в роликах не было, они удалены по требованию Роскомнадзора.

Адвокат "Апологии протеста" Леонид Соловьев уточнил "Интерфаксу", что ранее всем четверым фигурантам Следственный комитет (СК) РФ предъявил обвинение по пунктам "а" и "в" часть 2 статьи 151 УК РФ (склонение или иное вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий).

Глава Международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщил, что уголовное дело, по которому проходят фигуранты - то же дело, по которому в феврале был заочно арестован соратник оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков. "Оно было возбуждено ГСУ СКР 22 января 2021 года. По этому делу в течение февраля-марта шли массовые допросы несовершеннолетних участников протестов в Москве, Петербурге, Самаре, Архангельске, Тобольске и других городах", - сказал Чиков.