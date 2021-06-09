Редакторам DOXA продлили меру пресечения на три месяца

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока меры пресечения в виде запрета определенных действий четверым журналистам студенческого журнала DOXA, обвиняемым по делу о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия в отношении Арамяна А., Гутниковой А., Метелкина В. и Тышкевич Н. о продлении им меры пресечения на три месяца до 14 сентября 2021 года", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Ирина Софинская в среду.

Как сообщалось, 14 апреля Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий четверым сотрудникам студенческого журнала DOXA по делу о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия. Согласно решению суда, им было запрещено выходить из дома с 00:00 до 23:59, использовать любые средства связи и интернет, а также общаться с кем-либо, кроме адвоката без разрешения следователя.

Впоследствии Мосгорсуд разрешил фигурантам двухчасовые прогулки.

Уголовное преследование сотрудников DOXA связано с размещением на сайте видеообращений, касающихся участия несовершеннолетних в зимних несанкционированных акциях. Как утверждает защита, никакого вовлечения школьников к противоправным действиям в роликах не содержалось, а сами видео были удалены по требованию Роскомнадзора.

Адвокат "Апологии протеста" Леонид Соловьев уточнил "Интерфаксу", что ранее всем четверым фигурантам Следственный комитет (СК) РФ предъявил обвинение по пунктам "а" и "в" часть 2 статьи 151 УК РФ (склонение или иное вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий).

Глава Международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщил, что уголовное дело, по которому проходят фигуранты – это то же самое дело, по которому в феврале был заочно арестован соратник оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков.

"Оно было возбуждено ГСУ СКР 22 января 2021 года. По этому делу в течение февраля-марта шли массовые допросы несовершеннолетних участников протестов в Москве, Петербурге, Самаре, Архангельске, Тобольске и других городах", - добавил Чиков.