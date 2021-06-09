Поиск

Редакторам DOXA продлили меру пресечения на три месяца

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока меры пресечения в виде запрета определенных действий четверым журналистам студенческого журнала DOXA, обвиняемым по делу о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия в отношении Арамяна А., Гутниковой А., Метелкина В. и Тышкевич Н. о продлении им меры пресечения на три месяца до 14 сентября 2021 года", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Ирина Софинская в среду.

Как сообщалось, 14 апреля Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий четверым сотрудникам студенческого журнала DOXA по делу о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия. Согласно решению суда, им было запрещено выходить из дома с 00:00 до 23:59, использовать любые средства связи и интернет, а также общаться с кем-либо, кроме адвоката без разрешения следователя.

Впоследствии Мосгорсуд разрешил фигурантам двухчасовые прогулки.

Уголовное преследование сотрудников DOXA связано с размещением на сайте видеообращений, касающихся участия несовершеннолетних в зимних несанкционированных акциях. Как утверждает защита, никакого вовлечения школьников к противоправным действиям в роликах не содержалось, а сами видео были удалены по требованию Роскомнадзора.

Адвокат "Апологии протеста" Леонид Соловьев уточнил "Интерфаксу", что ранее всем четверым фигурантам Следственный комитет (СК) РФ предъявил обвинение по пунктам "а" и "в" часть 2 статьи 151 УК РФ (склонение или иное вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий).

Глава Международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщил, что уголовное дело, по которому проходят фигуранты – это то же самое дело, по которому в феврале был заочно арестован соратник оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков.

"Оно было возбуждено ГСУ СКР 22 января 2021 года. По этому делу в течение февраля-марта шли массовые допросы несовершеннолетних участников протестов в Москве, Петербурге, Самаре, Архангельске, Тобольске и других городах", - добавил Чиков.

Москва DOXA

Новости по теме

Журнал DOXA отлучили от ВШЭ

Новости

Путин похвалил за ум украинцев, не желающих вступления Украины в НАТО

Электросамокаты полностью запрещены на Невском проспекте и Дворцовой площади

Электросамокаты полностью запрещены на Невском проспекте и Дворцовой площади

Видеоблогера Дмитрия Ларина доставили на допрос в СК по делу Хованского

Стрельба слышна в центре Ростова-на-Дону

Инфляция не оставила у аналитиков сомнений в повышении ставки ЦБ сразу на 50 б.п.

Инфляция не оставила у аналитиков сомнений в повышении ставки ЦБ сразу на 50 б.п.

Яндекс подал иск к ФАС по делу о "колдунщиках"

ФАС перенесла на 21 июля дело против "Яндекса" о поисковой выдаче

ФАС перенесла на 21 июля дело против "Яндекса" о поисковой выдаче

Минюст и МВД поддержали просьбу признать экстремистскими ФБК и штабы Навального

Житель Краснодара отсудил у больницы 5 млн руб. за удаленный по ошибке кишечник

Меру пресечения блогеру Хованскому изберут в четверг

Меру пресечения блогеру Хованскому изберут в четверг
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');