Движение на зеленой ветке столичного метро затруднено из-за пассажира на рельсах

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Пассажиром упал на рельсы на Замоскворецкой линии метро, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что нет движения поездов от станции "Орехово" до "Автозаводской". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Между тем источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что пассажир упал на пути на "Каширской". Его удалось поднять на платформу, пострадавшему оказывается необходимая медпомощь. Для его извлечения на платформу пришлось отключить напряжение контактного рельса.

К настоящему моменту движение поездов на зеленой ветке метро восстановлено и вводится в график.