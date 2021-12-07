Погиб пассажир, упавший под поезд на синей ветке московского метро

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Движение на Арбатско-Покровской линии восстановлено и вводится в график после падения пассажира на рельсы на станции "Первомайская", сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта во вторник; по данным источника "Интерфакса", пассажир погиб.

Ранее стало известно, что из-за человека на пути прерывалось движение поездов от станции "Щелковская" до станции "Партизанская".

В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

По информации источника "Интерфакса", инцидент произошел на станции "Первомайская".

"Пассажир упал под прибывающий поезд, спасти его не удалось. На станции отключалось напряжение контактного рельса", - уточнил собеседник агентства.