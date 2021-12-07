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В Москве третий человек за день упал на рельсы

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - На московском транспорте произошел третий за день инцидент с попаданием человека на рельсы. Сначала это случилось на Серпуховско-Тимирязевской и Арбатско-Покровских линиях метро, затем Курско-Рижском диаметре (МЦД-2).

В Дептрансе Москвы сообщили около 18:00, что на МЦД-2 и Рижском направлении приостановлено движение в область через станцию Пенягино из-за человека на пути. Движение собирались остановить по меньшей мере до прибытия сотрудников МЧС.

В Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) уточнили, что на участке Тушинская - Павшино движения не было около получаса.

"Наша локомотивная бригада применила экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и наезда на человека избежать не удалось", - заявили в компании, не сообщив, выжил ли пострадавший.

Увеличенные интервалы на МЦД-2 сохранятся еще некоторое время. В Дептрансе о возобновлении движения сообщили в 18:34.

Ранее на станции "Первомайская" пассажир упал под поезд и погиб. На станции "Улица Академика Янгеля" пострадавшего спасли.

Москва Дептранс Московский метрополитен МЦД-2 ЦППК

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