Сервис Face Pay заработает в 2022 году на МЦК

Система оплаты Face Pay в метро Москвы Фото: Ведомости/ТАСС

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Сервис оплаты проезда через систему распознавания лиц Face Pay начнет работать в 2022 году на Московском центральном кольце (МЦК), также его испытают на наземном транспорте. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Уже к лету запустим сервис на всех станциях МЦК, до конца года планируем начать пилотный проект на МЦД и наземном транспорте", - сказал Ликсутов, его слова привели в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Вице-мэр добавил, что также в этом году планируется добавить возможность оплаты проезда с помощью биометрии виртуальной картой "Тройка" и социальными картами.

В 2021 году сервисом Face Pay воспользовались 122 тыс. человек.