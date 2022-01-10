В метро Москвы опровергли информацию об использовании Face Pay для контроля ношения масок

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Информация о применении сервиса оплаты проезда по распознаванию лица Face Pay для контроля за соблюдением масочного режима не соответствует действительности, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе московского метро.

"Система в принципе не позволяет обеспечить контроль за соблюдением масочного режима. Для этого как минимум нужно собирать личные идентификаторы пассажиров - фамилию, имя и отчество. При регистрации в сервисе Face Pay эти данные не требуются. Таким образом, метро даже не может сопоставить фотографию человека с его личным идентификатором. Без этого выписать штраф невозможно", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что все данные пользователей в зашифрованном и обезличенном виде хранятся на защищенных серверах метро в закрытом контуре. Платежную информацию аккумулирует только банк. Московский метрополитен не передает данные пользователей сервиса оплаты проезда через систему распознавания лиц Face Pay третьим лицам.

В пресс-службе метро также отметили, что соблюдают действующее законодательство и используют данные пассажиров, подключенных к Face Pay, только по назначению - для оплаты проезда.

В свою очередь в ГКУ "Организатор перевозок", которое отвечает за проверку соблюдения масочного режима в московском транспорте, заявили, что учреждение не имеет доступа к базе данных Face Pay.

"База данных Face Pay сотрудникам ГКУ "Организатор перевозок" недоступна", - сказали в пресс-службе учреждения.

Там добавили, что вынесение постановлений о нарушении санитарных требований на транспорте по скриншотам и фотографиям, полученным от сторонних лиц, не представляется возможным. Для оформления административного материала необходима информация о времени и месте совершения правонарушения, а также персональные данные пассажира.

По данным "Организатора перевозок", административная мера за отсутствие средства индивидуальной защиты в столичном транспорте закреплена в Кодексе об административных правонарушениях Москвы и составляет 5 тыс. рублей.

Ранее ряд интернет-ресурсов сообщил о том, что имел место случай вынесения штрафа в 3 тыс. руб. за нарушение масочного режима в московском метро с помощью сервиса Face Pay.