В Москве эвакуируют 13 судов из-за угроз о минировании

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В Москве Мосгорсуд и еще 12 районных судов решили эвакуировать из-за сообщений о заложенных бомбах, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда.

Угрозы получили также Чертановский, Кунцевский, Перовский, Коптевский, Лефортовский, Мещанский, Тверской, Останкинский, Тушинский, Дорогомиловский, Хамовнический и Головинский суды.

Заседания в них прервали, сотрудников и посетителей вывели на улицу, - по данным пресс-службы, это в общей сложности около 1000 человек. Здания проверяют полицейские и кинологи с собаками.

Волна ложных сообщений о минировании судов Москвы началась еще в конце 2020 года и продолжалась в 2021 году с перерывами на периоды роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Также регулярно "минировали" суды в Петербурге. Поступали и ложные сообщения о "минировании" торговых центров, детских садов, школ, аэропортов, больниц и станций метро. В отдельные дни рассылка ложных угроз поступала и в другие крупные города, а аэропорты получали сигналы о бомбах на борту взлетевших пассажирских самолетов.