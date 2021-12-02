Свыше 600 объектов в Москве "заминировали" в среду

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Анонимные сообщения о взрывных устройствах, якобы заложенных на территории московских школ и судов, поступали в среду, однако угрозы не подтвердились, сообщил "Интерфаксу" в четверг источник, знакомый с ситуацией.

"Неизвестные "заминировали" более 600 зданий, в том числе свыше 450 объектов образования", - сказал собеседник агентства.

По его информации, эвакуация была минимальной, на улицы пришлось вывести около 1 тыс. человек.

"Поступившие сообщения были проверены сотрудниками полиции и городских служб. Угрозы не подтвердились", - добавил источник.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

В последний раз волна лжеминирований прокатилась по Москве 18 ноября. Угрозы поступали в адрес столичных судов, объектов Роспотребнадзора и ОАТИ (Объединения административно-технических инспекций).

Всего в городе проверили около 200 объектов, анонимные сообщения не подтвердились. Было эвакуировано более 2,5 тыс. человек.