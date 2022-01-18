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Столичные врачи сообщили о ходе испытаний вакцины от COVID для подростков

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции для подростков привились порядка половины участников исследования эффективности препарата, сообщил главный педиатр столичного департамента здравоохранения Исмаил Османов.

"В ноябре прошлого года на базе 10 поликлиник и двух детских больниц Москвы началась третья фаза клинического исследования вакцины от COVID-19 для подростков. Сегодня половина запланированной работы проведена - более 1,5 тыс. подростков сделали прививку первым компонентом, более 1,2 тыс. из них - и первым, и вторым", - цитирует Османова официальный сайт столичной мэрии.

Он пояснил, что участники исследований ведут дневник самочувствия, а врачи наблюдают за их состоянием. На данный момент ни у одного вакцинированного не было зафиксировано серьезных неблагоприятных побочных реакций на вакцину, в нескольких случаях отмечалось небольшое повышение температуры, утомляемость и боль в месте инъекции.

"Предварительные результаты позволяют сделать вывод о безопасности прививки", - подчеркнул врач.

Как уточняется на сайте, в исследовании примут участие 3 тыс. добровольцев. Из них 2,4 тыс. человек получат вакцину, а 600 человек - плацебо. Распределение участников в ту или иную группу произойдет случайным образом. Кроме того, 500 человек дополнительно сдадут анализ крови на способность выработки антител к заболеванию.

Хроника коронавируса. Январь.

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Хроника 09 января 2020 года – 18 января 2022 годаПандемия коронавируса
Исмаил Османов Москва Коронавирус

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