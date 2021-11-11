В Москве стартовала III фаза исследований COVID-вакцины для подростков "Спутник М"

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Третий этап клинических исследований вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М" начался в столице, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В Москве на базе 10 поликлиник и двух детских больниц стартовала третья фаза клинического исследования вакцины от COVID-19 для подростков. Участниками станут 3 тыс. детей в возрасте 12-17 лет", - сказала заммэра.

Ракова добавила, что вакцинация подростков будет проводиться вакциной "Спутник М" в два этапа. Препарат представляет собой меньшую дозировку "Спутника V": пятую часть от взрослой дозы.

Во время третьей фазы клинических испытаний 2,4 тыс. их участников из 3 тыс. добровольцев получат вакцину, остальные - плацебо. Распределение будет производиться случайным образом, подростки и их родители не будут знать, в какую из групп попал ребенок.

В ходе испытаний участники будут несколько раз посещать медицинские центры для обследований и уточнения самочувствия.

Первая и вторая фазы клинических исследований вакцины для подростков начались на базе двух детских больниц Москвы летом 2021 года. Предварительные результаты, как сообщалось, позволяют сделать заключение об эффективности и безопасности препарата.