Подростки получат по 15 тыс. руб. за участие в испытании вакцины "Спутник М"

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Участники исследования вакцины для подростков "Спутник М" получат денежную компенсацию в размере 15 тыс. руб. при условии сдачи анализа крови на иммуногенность или введения плацебо, сообщили "Интерфаксу" в субботу в департаменте здравоохранения Москвы.

"500 участникам предлагают дополнительно сдать анализ крови на иммуногенность на первый, 28, 42, 90 и 180-й день. Вакцинированным добровольцам, сдавшим кровь на иммуногенность, будет выплачена денежная компенсация в размере 15 тыс. руб., также 15 тыс. руб. выплатят всем участникам, получившим плацебо", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в рамках третьей фазы исследования вакцины из 3 тыс. добровольцев прививку сделают 2,4 тыс. человек, еще 600 получат плацебо. Распределение будет проходить случайным образом. После введения как первого, так и второго компонента со всеми участниками в течение нескольких дней связываются для уточнения самочувствия.

"На 28-й день после введения первого компонента всем добровольцам делают электрокардиограмму, коагулограмму, клинический и биохимический анализ крови и общий анализ мочи. В этот же день каждому добровольцу сообщат о том, что ему ввели вакцину или плацебо. Тем, кто получил плацебо, сделают прививку "Спутником М", чтобы продолжать наблюдение по плану исследования", - подчеркивают в департаменте.

Как сообщалось, 24 ноября Минздрав РФ зарегистрировал вакцину для подростков от 12 до 17 лет "Спутник М".

Вакцина "Гам-Ковид-Вак М" ("Спутник М") основана на той же платформе, что и оригинальный "Спутник V", и точно так же вводится двумя компонентами с интервалом в 21 день.

При этом вакцинация от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 15 лет будет проводиться исключительно с согласия родителей или иных законных представителей, а с 15 лет - только при наличии собственного письменного информированного добровольного согласия подростка.

В конце ноября глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что "Спутник М" начнет поступать в гражданский оборот через 15-18 дней.