В Москве подвели результаты первого этапа исследований COVID-вакцины для детей

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Результаты первого этапа исследований вакцины "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак М") для детей подвели в Москве, препарат формирует хороший клеточный иммунитет, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Результаты I этапа исследования позволяют сделать заключения: двукратная вакцинация добровольцев вакциной "Гам-КОВИД-Вак М" как 1/10, так и 1/5 иммунизирующей дозы, ориентированной на взрослых, способна приводить к формированию хорошего поствакцинального клеточного иммунитета", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе первого этапа исследований выяснилось, что препарат показал благоприятный профиль безопасности и иммуногенности, эти показатели превосходят таковые у взрослых.

"В настоящее время проводится предварительный отбор добровольцев на второй этап исследования", - сказали в пресс-службе.

В первом этапе исследования вакцины в Москве приняли участие 99 подростков в возрасте 12-17 лет.

Оба компонента исследуемой вакцины получили 92 добровольца.

Клинические исследования "Спутника V" для подростков стартовали в Москве в начале июля.