Московские налоговики прекратят прием граждан с 24 января из-за "омикрона"

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Управление Федеральной налоговой службы по Москве с 24 января приостанавливает прием налогоплательщиков в операционных залах территориальных налоговых органов из-за роста заболеваемости COVID-19, сообщил сайт ФНС.

Это решение не коснется оказания услуги по по выдаче квалифицированной электронной подписи (КЭП) в Межрайонной ИФНС России №46 по Москве.

Принимать всю бумажную корреспонденцию, в том числе налоговые и бухгалтерские отчеты, налоговики будут только через бокс. Для оперативного решения возможных вопросов в ФНС посоветовали на документах или конвертах указывать номера контактных телефонов. В ФНС также посоветовали контактировать с налоговиками через интернет.

Мэрия Москвы пока не вводила запретов на работу каких-либо организаций из-за роста новой волны коронавируса. Работодателям только рекомендовали переводить сотрудников по возможности на удаленку, а пожилым непривитым москвичам продлили домашний режим.