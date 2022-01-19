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Число операторов скорой помощи в Москве могут увеличить вдвое из-за омикрона

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Власти Москвы готовы в случае необходимости увеличить число операторов скорой помощи в два раза в связи с возросшей нагрузкой из-за штамма коронавируса "омикрон", сообщил мэр города Сергей Собянин.

"В связи с распространением штамма "омикрон" нагрузка на все звенья медицинской системы растет, особенно растет нагрузка на кол-центры, справочно-медицинскую систему "122", скорую помощь и поликлиники. В скорой помощи нагрузка выросла примерно на 30%. Для того, чтобы обеспечить нормальную работу, число операторов было увеличено на две трети и при необходимости будет увеличено еще до двух раз", - сказал Собянин.

По его словам, это делается для того, чтобы скорая помощь могла быстро реагировать на звонки. Количество операторов кол-центра "122" увеличено вдвое, на следующей неделе будет увеличено втрое, чтобы москвичи могли вовремя дозвониться и получить нужную информацию, либо медицинскую помощь. Было увеличено и число оперативных бригад скорой помощи.

Как добавил главный врач станции скорой и неотложной медпомощи имени Пучкова Николай Плавунов, специалисты скорой помощи за время пандемии адаптировались к любым ситуациям. Было отмечено, что в понедельник прирост вызовов составил 30%, но специалисты были к этому готовы и дополнительно развернули 40 рабочих мест врачей-диспетчеров и консультантов, всего за период пандемии было дополнительно введено 40 бригад скорой помощи.

"Я хочу поблагодарить всех работников скорой помощи: операторов, диспетчеров, врачей, которые ежедневно обслуживают тысячи вызовов. Более 1 тыс. бригад работают в скорой помощи, они оказывают огромную помощь, особенно в периоды всплеска заболевания, которые мы видим. Надеюсь, что они достойно обеспечат москвичей необходимой медицинской помощью", - подчеркнул Собянин.

Москва коронавирус Сергей Собянин

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